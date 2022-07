Lange kein Update: Laura postet Turtelfotos mit dem Wendler

Michael Wendler (50) und seine Laura Müller (21) sind verliebt wie am ersten Tag! Der Schlagerstar und seine Frau gehören zweifelsohne zu den umstrittensten deutschen Paaren, die in der Öffentlichkeit stehen. Obwohl sich der Sänger seinen Ruf in Deutschland mit kruden Verschwörungstheorien ruiniert hat, hält seine Liebste nach wie vor eisern zu ihm. Immer wieder macht das Playboy-Model ihrem Mann öffentliche Liebeserklärungen. Auch jetzt teilte Laura wieder ein Foto, auf dem sie mit Michael schmust.

"Schatzi und ich", schrieb Laura zu einem Instagram-Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem Mann in einem Motorboot sitzt. Ganz romantisch gibt sich das Paar vor traumhafter Kulisse einen Kuss. In ihrer Story gab es weitere Eindrücke von ihrem gemeinsamen Ausflug. Bei ruhiger See entspannen die beiden auf dem Motorboot und zeigen, dass um sie herum keine andere Menschenseele ist.

Ob das Paar seiner Heimat Deutschland in Zukunft noch einen Besuch abstatten wird, ist fraglich. So wie es aussieht, hätte Laura sowieso Schwierigkeiten damit, Jobangebote mit Michael an ihrer Seite zu bekommen. Kürzlich stellte Playboy-Chef Florian Boitin sogar klar, dass die Influencerin nicht noch mal für das Männermagazin shooten kann, solange sie mit Michael zusammen ist.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, Juli 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Mai 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler im April 2022

