Die Stars zeigen gerne Nippel! Schon beim Germany's next Topmodel-Finale setzte Choreografin Nikeata Thompson (41) auf einen ziemlich speziellen Look: Sie trug ein Kleid, auf dem der Körper einer nackten Frau abgebildet ist. Auch Model Kylie Jenner (24) überraschte seine Fans zuletzt mit einem Bikini-Foto, auf dem sie ziemlich nackt aussah. Auf ihrem Top waren ebenfalls nackte Brüste abgedruckt. Dieser Style scheint aktuell im Trend zu sein – denn nun zeigte sich auch Iggy Azalea (32) in einem Nippel-Print-Outfit.

Anlässlich ihres Geburtstages posierte die Rapperin auf Instagram vor der Kamera – und trug dabei ein knallenges, rotes Kleid. Das Besondere daran: Auf dem Kleidungsstück sind eindeutig Nippel und Bauchnabel zu sehen – außerdem wird der Intimbereich einer Frau angedeutet. "Die große 32", schrieb das Geburtstagskind lediglich zu dem Foto.

Aber wie kommt Iggys Style an? Offenbar ziemlich gut – denn negative Kommentare sind unter dem Beitrag nämlich quasi nicht zu finden. Die Fans gratulierten der Musikerin zu ihrem Ehrentag und schwärmten davon, wie toll sie aussieht. "Du wirst jedes Jahr heißer" oder "Atemberaubend", lauteten nur zwei Nachrichten von Usern.

Instagram / nikeatathompson Nikeata Thompson, Tänzerin

Instagram / kyliejenner Model Kylie Jenner

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im November 2021

