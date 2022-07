75 Jahre Arnie: So süß gratuliert Katherine Schwarzenegger!

Happy Birthday, Arnold Schwarzenegger (75)! Der österreichisch-amerikanische Schauspieler gilt als einer der erfolgreichsten Action-Darsteller der Filmgeschichte. Seine Fans lieben ihm vor allem für seine Hauptrolle in der Terminator-Reihe. Auch als Bodybuilder und sogar als Politiker feierte er bereits große Erfolge. Doch für seine Familie ist er vor allem ein toller Papa: So süß gratuliert Katherine Schwarzenegger (32) ihrem Papa jetzt zum 75. Geburtstag!

Via Instagram veröffentlichte die jüngste Tochter des Governators nun eine Reihe Throwback-Schnappschüsse: Hier sieht man Katherine als kleines Mädchen mit ihrem Papa kuscheln oder herumalbern. "Happy Birthday, Daddy! Wir lieben dich so sehr!", schrieb die Autorin dazu. "Du bist der allerbeste und lustigste Opa und wir haben alle so großes Glück, dass du Teil unseres Lebens bist."

Auch Katherines Mann Chris Pratt (43) widmete seinem Schwiegervater einen Post zum Geburtstag. Der Guardians of the Galaxy-Star teilte ein gemeinsames Foto mit Arnie. Die Männer rauchen hier entspannt zusammen Zigarren und grinsen in die Kamera. Gut möglich, dass der Schnappschuss an seinem Geburtstag entstanden ist. "Happy Birthday – der Mann, das Mythos, die Legende", schwärmte Chris darunter.

Instagram / katherineschwarzenegger Arnold und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine und Arnold Schwarzenegger

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Arnold Schwarzenegger

Wessen Geburtstags-Post für Arnie gefällt euch mehr? Der von Chris! Der von Katherine! Abstimmen Ergebnis anzeigen



