Bei Fotoshooting: Georgia Fowler hat sich mit Freund verlobt

Schöne Nachrichten von Georgia Fowler (30)! Der Victoria's Secret-Engel ist äußerst erfolgreich – 2020 gehörte er zu den am best bezahlten Models der Welt. Doch nicht nur beruflich läuft es für die Beauty rund. Seit 2020 ist sie mit Nathan Dalah glücklich liiert. Im September vergangenen Jahres kam ihre gemeinsame Tochter auf die Welt, die das Familienglück perfekt gemacht hat. Jetzt verriet Georgia, dass sich das Paar verlobt hat!

Via Instagram verkündete die 30-Jährige ihren Followern die tollen Neuigkeiten: Während eines Fotoshootings hat Nathan ihr die Frage aller Fragen gestellt. "Nathan war so begeistert von dieser Tiffany Love-Kampagne, dass er uns alle überraschte, auch den Kunden - er kniete nieder, um mich zu fragen, ob ich ihn heiraten will", schrieb Georgia unter das Video. Die Antwort des Models war eindeutig: "Natürlich habe ich Ja gesagt. Nathan, du bist vielleicht manchmal ein bisschen spontan, aber du bist definitiv der Richtige für mich. Ich kann es kaum erwarten, deine Frau auf ewig zu sein."

Unter dem Beitrag sammeln sich schnell die ersten Gratulationen für die zwei Turteltauben – so schrieb ihre einstige Victoria's Secret-Kollegin Shanina Shaik (31) beispielsweise: "Glückwunsch! Wie süß...". Auch Georgias Fans freuten sich für das Model und ihren Partner und beglückwünschten sie zu ihrer Verlobung.

Anzeige

Getty Images Georgia Fowler, Model

Anzeige

MEGA Nathan Dalah und Georgia Fowler im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Georgia Fowler, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de