Erster Kuss: Bei "Ex on the Beach"-Jill und Lars knistert es

Wie viel Potenzial haben Jill Lange (21) und Lars Maucher (25)? Bei Ex on the Beach stieß der ehemalige Bachelorette-Kandidat zum Cast hinzu und warf direkt ein Auge auf Jill, obwohl Romina eigentlich hin und weg von ihm war. Der Muskelmann verlor auch keine Zeit, seiner Angebeteten direkt zu sagen, dass sie die perfekte Frau für ihn bei "Ex on the Beach" ist. Jetzt durfte Lars mit Jill auf ein Date gehen – dabei knisterte es gewaltig zwischen den beiden.

Jill und Lars durften auf dem Meer Stand-Up-Paddling lernen. Schon zu Beginn passierte dem ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten ein Malheur. Als er auf das Brett springen wollte, riss ihm die Badehose. Jill nahm den Unfall mit Humor, doch es ging nicht nur lustig zwischen den beiden zu. "Ich habe großes Interesse an dir. Du bist das Wort 'sexy'", machte Lars ihr deutlich, woraufhin sie sich leidenschaftlich küssten. Lars küsse sehr gut, stellte Jill daraufhin fest und sei bereit, den Hottie näher kennenzulernen.

Währenddessen zerbrach sich Jills Ex Kamil den Kopf darüber, was zwischen der ehemaligen Are You The One?-Kandidatin und Lars beim Date wohl alles passiert. "Ich habe eine Wette gemacht. Wenn kein Kuss fällt, lasse ich mir hier RTL tätowieren", meinte Kamil und zeigte auf seine Brust, war sich da aber schon sicher: "Der Kuss wird fallen."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" bei RTL+

Instagram / jill_langee Jill Lange, TV-Bekanntheit

TVNow Bachelorette-Kandidat Lars Maucher

Instagram / kamill_rtk Kamill Rutkowski, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

