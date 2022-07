"Ex on the Beach"-Neuling Lars Maucher verdreht die Köpfe!

Dieser Neuankömmling hat direkt weibliche Fans! Seit Ende Juni läuft die neueste Staffel von Ex on the Beach. Dort ist zwischen den Reality-TV-Teilnehmern von Versöhnung bis hin zu Zoff sowie fiesen Racheplänen bisher alles mit dabei. Nun bekommen die Girls in der TV-Villa aber endlich wieder was zum Anschmachten: Denn Ex-Bachelorette-Hottie Lars Maucher (25) ist fortan mit von der Partie. Er bringt mit seiner bloßen Anwesenheit die Ladys ganz schön ins Schwärmen!

Völlig unerwartet kommt der Beau in die TV-Villa hereingeschneit. "Frauen, nehmt euch in Acht. Ich lasse gar nichts anbrennen", erklärte Lars zu Beginn gleich mal überzeugt von sich. Reality-TV-Beauty Jill Lange (21) ist direkt ganz aus dem Häuschen und freut sich über den Einzug des einstigen Rosenboys. Schon wenig später sucht er das Gespräch mit ihr. "Ich stehe auf einen sportlichen Körper, Tattoos und vorzugsweise Blondinen. Also alles, was du hast", merkte der 25-Jährige an.

Auch Romina ist sofort hin und weg – Lars trifft augenscheinlich genau den Geschmack der Blondine. "Oh mein Gott. Leute, was habt ihr mit mir gemacht?", fragt die Beauty im Einzelinterview total begeistert. Auch mit ihr hält Lars wenig später einen kleinen Plausch ab – die Reality-TV-Kandidatin zeigt sich jedoch eher schüchtern. "Du bist so süß", stellt Lars klar und krault ihr neckisch den Kopf. Wer würde eurer Meinung nach besser zu Lars passen – Jill oder Romina? Stimmt gerne ab!

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Boy Lars Maucher

RTL / Frank Fastner Romina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

