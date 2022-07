Jakub Merlan-Jarecki schweigt über die Fremdgeh-Gerüchte!

Ob er die passenden Worte sucht? Kate Merlan (35) und Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (26) führen eine turbulente Beziehung – das Paar kündigte Anfang Mai eine Sexpause ein. Im Großen und Ganzen schien bei den beiden alles in Ordnung zu sein, bis vergangenen Donnerstag ein pikantes Foto von dem Fußballer aufgetaucht war, wie er sich mit einer Unbekannten in einem Restaurant vergnügte. Jetzt wendet sich Jakub an seine Fans!

Der Influencer wirkte in seiner Instagram-Story ein wenig sprachlos, als er sich aus dem Auto bei seiner Community meldet. "Ich werde aktuell gar nichts dazu sagen, weil ich mich null dazu in der Pflicht sehe – so einfach ist das", stellt Jakub klipp und klar fest. "Ich habe selten erlebt, dass so viel Scheiße auf einmal zusammenkommt", fügte er kurz angebunden hinzu.

Während der 26-Jährige für sich zunächst beschlossen hat, zu den Vorwürfen zu schweigen, sieht es bei Kate anders aus. "Ich bin heute nicht gut drauf. [...] Fing alles mit Jakub an. Ich dachte eigentlich, dass sich alles gebessert hat", gestand die 35-Jährige im Netz.

Sonstige Jakub Jarecki und Kate Merlan

privat Jakub Merlan-Jarecki mit einer unbekannten Frau

Instagram / katemerlan Kate Merlan in Paris

