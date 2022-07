Neues Pic mit Babykugel: So schön schwanger ist Novalanalove

Farina Yari aka Novalanalove (31) ist schwanger – und stolz drauf! Die schöne Influencerin erwartet ihr erstes Kind mit ihrem Mann DJ Jeezy. Seit ein paar Monaten macht sie auch kein Geheimnis mehr daraus und lässt ihre 1,7 Millionen Instagram-Abonnenten an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Inzwischen ist die werdende Mama schon ganz schön weit und kann sich dementsprechend über einen kugelrunden Babybauch freuen. Die Schwangerschaft steht Farina einfach toll, finden ihre Fans!

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mami in spe jetzt einen aktuellen Schnappschuss, um ihre frische Frisur zu präsentieren. Doch alle haben wohl nur auf ihren süßen Bauch geachtet, den Farina hier liebevoll umfasst. Die Schwangere trägt auf dem Foto ein luftiges, buntes Maxikleid, das ihre Mama-Kurven perfekt umspielt. In den Kommentaren bekommt sie auch schon zahlreiche Komplimente: "Wow, was für eine schöne Frau!", freut sich ein Fan. "Du strahlst! #mamaglow", schwärmt ein weiterer.

Bis zur Geburt scheint es auch nicht mehr allzu lange zu dauern: Farina hatte nämlich schon die ersten Übungswehen! "Ich wurde heute Morgen mehr oder weniger sanft von sogenannten Senkwehen und Übungswehen geweckt", berichtete sie vergangene Woche auf Instagram. "Ich bin kurz in Panik geraten." Daraufhin begann die 31-Jährige direkt, die letzten Vorbereitungen für ihre Tochter zu treffen.

