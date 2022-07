Schadensersatz und Haftstrafe: Das droht Shakira vor Gericht

Verliert Shakira (45) bald ihre Freiheit? Der Sängerin wird vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 rund 14,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Die gebürtige Kolumbianerin weist nach wie vor jede Schuld von sich. Sie findet sogar, dass sie Opfer einer "erbitterten Verfolgung" geworden sei. Eines steht fest: Shakira muss sich demnächst vor Gericht verantworten. Im Falle einer Verurteilung könnte sie für Jahre ins Gefängnis wandern.

Wie Fox News berichtet, fordert die spanische Staatsanwaltschaft acht Jahre Gefängnis sowie rund 24 Millionen Euro Schadensersatz von Shakira. Der Künstlerin wurde ein Vergleich angeboten, doch sie entschied sich für einen Prozess, da sie sich ihrer Meinung nach nichts zu Schulden kommen lassen hat. Ein Gerichtstermin steht bisher noch nicht fest.

Ein Sprecher von Shakira erklärte gegenüber Fox News: "Shakira hat immer kooperiert und sich an das Gesetz gehalten, indem sie ein tadelloses Verhalten als Privatperson und Steuerzahlerin an den Tag legte." Sie soll die Ratschläge einer anerkannten Steuerberatungsfirma stets befolgt haben und sei zuversichtlich, dass ihre Unschuld am Ende des Gerichtsverfahrens bewiesen werde.

Shakira, Sängerin

Shakira bei den Filmfestspielen in Cannes, 2022

Shakira im Mai 2022

