Was? Katie Price soll Fremden von Liebes-Aus erzählt haben

Ist es etwa aus und vorbei? Seit 2020 gehen Katie Price (44) und Carl Woods bereits gemeinsam durchs Leben. Im Frühjahr 2021 ging der ehemalige britische Love Island-Teilnehmer sogar vor dem Model auf die Knie und stellte ihm die Frage aller Fragen. Doch immer wieder machen Gerüchte die Runde, dass die TV-Bekanntheit und ihr Verlobter getrennte Wege gehen. Ihre Trennung von Carl soll Katie nun sogar gegenüber einem Fremden bestätigt haben.

"Katie [...] hat den Leuten erzählt, dass ihre Verlobung mit Carl gelöst sei", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus. Die fünffache Mutter habe berichtet, dass sie und der 32-Jährige sich während ihres gemeinsamen Urlaubs andauernd gestritten hätten. "Sie sagte, [...] sie habe sich entschlossen, die Sache zu beenden, als sie nach Hause zurückgekehrt sind", verriet der Informant.

Das angebliche Liebes-Aus zwischen Katie und Carl habe das Umfeld des Models aufatmen lassen. "Diejenigen, die Katie nahe stehen, hoffen, dass es für immer vorbei ist", äußerte die Quelle. Doch ob die 44-Jährige und der Reality-TV-Star wirklich getrennt sind, ist unklar. Denn erst am Donnerstag teilte Carl einen Clip in seiner Instagram-Story, der ihn gemeinsam mit Katie zeigt. In dem Video trug die Britin sogar ihren Verlobungsring.

Katie Price und Carl Woods im Mai 2022

Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Katie Price und ihr Partner Carl Woods

