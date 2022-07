Prinz Harry schiebt Panik wegen seines Enthüllungsbuches!

Prinz Harry (37) geht wohl die Düse! Der Aussteiger-Royal und seine Frau Herzogin Meghan (40) haben schon für zahlreiche Schlagzeilen rund um das britische Königshaus gesorgt. Nach dem großen Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (68) kündigte der Enkel der Queen (96) auch noch an, seine Memoiren zu veröffentlichen. Die Königsfamilie soll schon das Schlimmste befürchten. Doch auch Prinz Harry gerät angeblich bereits in Panik!

Wie ein Insider gegenüber Heat ausplauderte, ist der 37-Jährige angeblich "krank vor Sorge", dass sein Buch "zu einem neuen Krieg mit den Royals führen wird". Harry selbst hadere noch mit sich, was den Inhalt angeht – doch seine Gattin soll ihn dazu drängen, nichts zu verbergen und zu erzählen, was wirklich passiert ist. "Harry fallen immer wieder neue Dinge ein, die er aufnehmen will, und dann gerät er plötzlich in Panik, weil er bestimmte Anekdoten abschwächen will", behauptete der Insider.

Schon bevor im Sommer 2021 öffentlich wurde, dass Harry überhaupt an seinen Memoiren arbeite, habe er die Queen angeblich vorgewarnt. Dabei soll das Königshaus gar nicht im Mittelpunkt stehen. "Ich schreibe es nicht als der Prinz, als der ich geboren wurde – sondern als der Mann, der ich geworden bin", hatte der zweifache Vater damals über sein Buch berichtet.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Johannesburg

Getty Images Die Queen und ihr Enkel Prinz Harry

