Steffen oder die Promis: Wer gewinnt "Grill den Henssler"?

Wer konnte das feurige Spektakel für sich entscheiden? Heute lief das erste Grill den Henssler Sommer-Special des Jahres im TV. Das Besondere: Im Gegensatz zur Studioshow haben Profikoch Steffen Henssler (49) und seine VIP-Gegner keine voll ausgestattete Küche zur Verfügung, sondern lediglich einen Grill. Dieses Mal versuchten Star-Tänzerin Nikeata Thompson (41), Comedian Chris Tall (31) und Tatort-Schauspieler Oliver Mommsen (53) ihr Glück. Aber konnten die Promis den Henssler grillen?

Es galt die knallharte Jury bestehend aus Mirja Boes (50), Christian Rach (65) und Reiner Calmund (73) mit folgenden Gerichten zu überzeugen: ein Improvisationsgang mit Wassermelone, Flusskrebse mit gefüllter Zucchiniblüte als Vorspeise, Schweinekoteletts in weißer Barbecue-Sauce als Hauptspeise und gegrillter Pfirsich mit Vanille-Baiser und Himbeereis als Nachspeise. Die Stars gaben alles, konnten Steffen aber nur in einem einzigen Kochgang schlagen – dem Dessert. Der Profi gewann am Ende mit einem Vorsprung von 101 zu 99 Punkten.

Fun Fact: Mit der heutigen Show ist Chris schon zum vierten Mal gegen Steffen angetreten! Dass die beiden sich gut kennen, war in der Sendung auch nicht zu übersehen: Die beiden Männer alberten ständig miteinander herum. Ab und zu kuschelten sie sogar!

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Nikeata Thompson beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler, Laura Wontorra und die Promis beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler und Chris Tall beim "Grill den Henssler Sommer-Special"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de