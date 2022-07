Verlobung mit Carl gelöst? Katie Price trägt Ring nicht mehr

Ziehen hier etwa wieder dunkle Wolken auf? In dem Liebesleben von Katie Price (44) geht es schon seit einigen Monaten drunter und drüber. Eigentlich war der britische TV-Star glücklich mit Carl Woods – die zwei verlobten sich sogar. Nach einer kurzen Trennung fanden sie erst kürzlich wieder zusammen. Bis jetzt? Katie hat auf einem neuen Bild augenscheinlich ihren Verlobungsring abgelegt!

Auf Instagram veröffentlichte der Stiefvater von Katie einen niedlichen Familienschnappschuss, auf dem in der Mitte das einstige Model positioniert ist. Die Hand der 44-Jährigen ruht dabei auf ihrem Knie und gibt den Blick auf ihre Finger frei – doch von dem Ehering ist keine Spur mehr zu sehen! Könnte es bei Katie und Carl etwa wieder kriseln? Er selbst ist auf dem Bild nicht zu sehen.

Zuletzt schien bei den beiden noch alles in Butter gewesen zu sein. Denn Katie wurde dabei erwischt, wie sie Brautkleider anprobiert hat! Bei ihrem Urlaub in Thailand zog die fünffache Mutter unter anderem ziemlich pompöse Brautkleider an. Gerüchten nach soll auch noch dieses Jahr die langersehnte Trauung der beiden stattfinden.

Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Katie Price mit ihrer Familie im Juli 2022

Katie Price, April 2021

