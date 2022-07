Wegen Ex Timur: Nathalie Volk hatte Kontaktverbot zu Familie

Die Familie ist endlich wieder vereint! Nathalie Volk (25) hat bewegte Zeiten hinter sich. Nachdem die ehemalige GNTM-Kandidatin und der Rocker Timur sich im Oktober des vergangenen Jahres getrennt hatten, feierte die Beauty im März ihr Liebescomeback mit Frank Otto (65). Während ihrer Beziehung mit Timur wohnte Nathalie in der Türkei und hatte keinen Kontakt zu ihrer Familie – und das hatte einen bestimmten Grund!

Im Interview mit Gala-TV sprachen Nathalie und ihr Bruder Christian über ihre Beziehung zueinander, die so gut wie nie zuvor ist. Dabei mussten die beiden eine Zeit lang aufeinander verzichten: "Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt, da ich bei den Hells Angels gewohnt habe und ja, das war auch nicht so schön", erzählte Nathalie. Ihr wurde der Kontakt zu ihrer Familie sogar verboten. Ihr Bruder fühlte sich damals "machtlos". "Man möchte etwas tun, aber man kann nichts tun", beschrieb er das Gefühl. "Er ist auch für mich in die Türkei damals geflogen. Er hat mich abgeholt", fügte Nathalie hinzu.

Die Geschwister haben schon immer ein einiges Verhältnis zueinander. "Unsere Eltern haben sich getrennt, war alles nicht sehr schön, immer viel Streitereien und ja, wir haben immer zusammen gehalten, schon damals", verriet Nathalies Bruder. Das Model ergänzte zusätzlich: "Er ist der talentierteste Mensch, den es gibt."

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Bruder Christian

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de