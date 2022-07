Zauberhafter Name: Ivana Santacruz und Abbas' Baby ist da!

Diese schöne Nachricht wird Ivana Santacruz und Abbas Mourads (28) Fans erleichtern! In den vergangenen Wochen war es verdächtig still um das Paar – nachdem sie zuvor fleißig Schwangerschafts-Updates mit ihren Followern geteilt hatten. Ihre Community hatte sich bereits Sorgen gemacht, dass etwas mit ihrem Baby nicht stimmen könnte. Doch wie sich jetzt herausstellen sollte, ist bei den Influencern alles in bester Ordnung: Ivana und Abbas' Baby ist auf der Welt!

Das verkündeten die frisch gebackenen Eltern jetzt superstolz auf Instagram – wo sie auch schon die ersten Fotos mit ihrem Sohn veröffentlichten. Überglücklich strahlen Ivana und Abbas ihren Spross hier an. Ein weiteres Bild zeigt die drei offenbar direkt nach der Geburt im Krankenhaus. In der Bildunterschrift haben Mama und Papa nun auch endlich den Babynamen verraten: Er heißt Hady und wurde bereits am 22. Juli geboren.

Ihre Fans und Freunde überschlagen sich in den Kommentaren förmlich vor lauter Glückwünschen an die Tänzerin und ihren Verlobten: "Glückwunsch zur Geburt eures kleinen Wunders", schreibt Kim Gloss (29) – die gerade selbst wieder Mama geworden ist. "Herzlichen Glückwunsch auch auf diesem Wege! Wünsche euch von Herzen nur das Beste!", schreibt Ex-Bachelor-Girl Evanthia Benetatou (30).

Anzeige

Instagram / ivana.santacruz Ivana Santacruz und Abbas Mourad mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / abbasmomo Abbas Mourad und Ivana Santacruz, Mai 2022

Anzeige

Instagram / abbasmomo Musikerin Ivana Santacruz und ihr Freund Abbas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de