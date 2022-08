Kate Merlan ist sich sicher: Jakub ist nicht fremdgegangen!

Kate Merlan (35) steht zu ihrem Mann! In ihrer Ehe mit Jakub Jarecki (26) ist immer was los: Nachdem sie sich zuletzt aus einer tiefen Krise gekämpft hatten, die wegen der Feierei des Fußballers auf Mallorca hervorgerufen wurde, gibt es jetzt erneut Aufruhr im Ehealltag. Jakub wurde nämlich mit einer fremden Frau gesichtet und so verdichteten sich die Anzeichen, dass er dem Reality-TV-Star fremdgeht. Äußern wollte er sich nicht dazu – Kate glaubt aber an seine Unschuld!

In ihrer Instagram-Story berichtete sie, dass sie unzählige Nachrichten über Jakubs angebliche Untreue bekomme – und deshalb natürlich irgendwann auch selbst an seiner Ehrlichkeit gezweifelt habe. Nach aufbauenden Worten von ihrer Community ist Kate jetzt aber von seiner Unschuld überzeugt: "Mein Mann ist doch kein Fremdgänger! Als ob der mich betrügen würde, das würde er niemals machen." Die Vorwürfe würden von Leuten stammen, die das Paar hinterhältig auseinanderbringen wollen dem Tattoo-Model nur Schlechtes wünschen würden.

Die Anschuldigungen seien nach genaueren Nachforschungen nämlich haltlos: "Das Allerlustigste ist ja auch einfach, dass genau an den Tagen, wo ja auch gesagt wurde, dass er da mit irgendeiner Frau unterwegs ist – das war einfach ich", stellte Kate klar. Sie trägt ihre Haare ja neuerdings blond, das sei wohl bei vielen noch nicht angekommen, weswegen direkt Fremdgehen vermutet werde. "Wie unglücklich kann man sein?", echauffierte sich die 35-Jährige über die Gerüchtestreuer.

Instagram / katemerlan Kate Merlan im März 2022

Instagram / katemerlan Kate und Jakub Merlan, Juni 2022

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Juli 2022

