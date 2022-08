"Kleine Auszeit": Bushido und Anna-Maria turteln in Prag!

Bushido (43) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) brauchten wohl mal ein wenig Zeit für sich. Erst Ende 2021 erblickten ihre Drillinge Amaya, Leonora und Naima das Licht der Welt. Vor wenigen Wochen machte dann auch noch ein Virus in der Großfamilie die Runde, was dazu führte, dass die achtfache Mutter ins Krankenhaus musste. Nun sind wieder alle wohlauf – Bushido und Anna-Maria gönnten sich eine kurze Auszeit in Prag.

Die Schwester von Sarah Connor (42) teilte jetzt ein Bild von sich und ihrem Mann während ihres Kurztrips in ihrer Instagram-Story. Für das Foto posieren die beiden in sportlichen Outfits: Anna-Maria entschied sich für eine schwarze 7/8-Leggings, ein gleichfarbiges Top mit Knöpfen und weiße Sneakern. Ebenso lässig zeigte sich Bushido in einer schwarzen Jogginghose, dunklen Sportschuhen und einem weißen T-Shirt. Während sich die beiden Turteltauben im Arm hielten, lächelten sie zufrieden in die Kamera. "Wir hatten eine so schöne kleine Auszeit in Prag", schrieb die 40-Jährige dazu. Der Rapper repostete die Story seiner Frau und merkte mit einem Herz-Emoji an: "Quality Time."

Mittlerweile sind der Rapper und seine Frau aber schon wieder zu Hause in Berlin. Das verriet die Brünette in einem Video, in dem sie zu ihrer Tochter Naima auf dem Arm sagte: "Ich war am Wochenende mit Papa in Prag. Ja, da war Mama einen Tag gar nicht da, ne?" Die achtfache Mutter betonte aber, dass sie froh sei, wieder bei ihrer Familie zu sein, denn sie habe ihre Kids sehr vermisst.

Bushido und seine Tochter Amaya im Juni 2022

Anna-Maria Ferchichi mit Ehemann Bushido

Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen Leonora, Amaya und Naima

