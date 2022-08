Nach Geburt von Lev: Wünscht sich Christin Kaeber mehr Kids?

Ist Christin Kaebers (33) Familienplanung abgeschlossen? Die Influencerin und ihr Partner Leons wurden vor einigen Tagen zum zweiten Mal Eltern: Am 22. Juli erblickte der kleine Lev das Licht der Welt. Das Paar und seine Tochter Nia genießen die Kennenlernzeit mit ihrem neuesten Familienmitglied seitdem in vollen Zügen. Aber planen Christin und Leons in Zukunft noch weiteren Nachwuchs oder ist die kleine Familie komplett?

In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein neugieriger Fan unbedingt wissen, ob Christin und Leons noch weitere Kinder möchten. "Ich würde aktuell eher behaupten, dass unsere Kinderplanung abgeschlossen ist. Aber zu 100 Prozent sicher sind wir uns da nicht. Man sollte niemals nie sagen. Aber aktuell sind wir komplett und vollends bereichert", antwortete die Beauty auf die Frage.

Vorerst hat Christin mit zwei Kindern sowieso alle Hände voll zu tun. Der neue Familienalltag stellt für die 33-Jährige aktuell noch eine kleine Herausforderung dar, wie sie kürzlich auf Instagram verriet: "Chaos gibt es auch jede Menge. Wir müssen uns als vierköpfige Familie erst noch richtig einspielen. Ich mache mir selbst auch einfach zu viel Druck."

