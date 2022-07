Lev ist schon eine Woche alt: Christin Kaeber ganz emotional

Christin Kaeber (33) durchlebt ein Wechselbad der Gefühle! Vor einer Woche brachte sie ihr zweites Kind zur Welt: Nach Töchterchen Nia durfte sie gemeinsam mit ihrem Partner Leons den kleinen Lev auf der Welt begrüßen. Nach der Geburt hatte die Influencerin schon erklärt, sich wegen ihrer Rolle als Zweifach-Mama unter Druck zu setzen – und auch sonst sei sie aktuell sehr emotional: Christin wünscht sich den Moment von Levs Geburt zurück!

"Ich bin wirklich so unfassbar traurig und anderseits so glücklich. Traurig, dass der Tag vorüber ist, und glücklich, dass wir unseren Sohn endlich in den Armen halten", erklärte sie in ihrer Instagram-Story ehrlich. Der kleine Lev gebe Christin viel – dennoch vergehe ihr die Zeit seit der Geburt zu schnell und die erste Woche mit ihrem Sohn mache sie ganz emotional. "Es gibt so einige Momente in meinem Leben, für die ich so vieles tun würde, sie noch einmal so erleben zu können. Die Geburt von Lev gehört eindeutig dazu", berichtete sie nostalgisch. Die Geburt käme der Netz-Bekanntheit auch erst wie gestern vor.

Dennoch ist seit der Geburt schon dermaßen viel passiert, dass es Christin schwerfällt, alle Eindrücke zu verarbeiten. "Es ist so verrückt, welche besonderen Momente die letzten Tage mit sich gebracht haben. Ich kann das alles nicht realisieren", erklärte sie, nachdem sich ihre beiden Kinder kennengelernt hatten.

Instagram / christinkaeber Christin Kaebers Sohn Lev

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

