Nach Krankheitsausfall: Justin Bieber gibt erstes Konzert!

Er ist wieder zurück! Bei Justin Bieber (28) wurde im Juni das Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert, wodurch seine rechte Gesichtshälfte gelähmt war. Wegen seines gesundheitlichen Zustands sah sich der "Boyfriend"-Interpret dazu gezwungen, einige seiner Justice-World-Tour-Auftritte absagen oder verschieben zu müssen. Doch nun gibt es endlich freudige Neuigkeiten: Justin geht es wohl wieder besser, denn er gab jetzt in Italien sein erstes Konzert nach seinem Krankheitsausfall.

Der Sänger kehrte am vergangenen Sonntag zurück auf die Bühne und präsentierte beim Lucca Summer Festival in Italien seine Songs. Dabei merkte man dem 28-Jährigen überhaupt nicht an, dass er noch vor wenigen Wochen mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte: Der gebürtige Kanadier performte oberkörperfrei in einer hellen Shorts, hohen weißen Socken sowie weißen Sneakern und heizte seinen Fans auf der Bühne ein. Justin sorgte während seiner Show für viel Abwechslung, denn er spielte nicht nur aktuelle Songs, sondern auch ältere Hits. Ein Lied performte der Sänger sogar am Klavier und brachte das Publikum damit zum Schmelzen.

Justins Auftritt in Italien war aber erst der Auftakt, denn er wird im Zuge seiner Justice World Tour weiter durch Europa reisen und Konzerte geben. Danach soll der Mann von Hailey Bieber (25) weiter nach Südamerika ziehen, um dort die Konzerthallen zu füllen. Laut Fox News Digital wird er auch noch vereinzelt in Südafrika, Asien und Australien auftreten.

