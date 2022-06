Mit dieser Nachricht schockiert er seine Fans! Justin Bieber (28) musste vor ein paar Tagen einige Konzerte seiner "Justice World Tour" absagen. Der Grund: Seine Gesundheit macht ihm zu schaffen – und nun ist auch klar, warum! Justin leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom. In einem emotionalen Clip auf Instagram schildert der 28-Jährige seine genauen Symptome. "Das kommt von einem Virus, das die Nerven im Ohr und im Gesicht angreift. Das hat zur Folge, dass ich im Gesicht gelähmt bin", erklärt er. In den kommenden Wochen wolle sich der Sänger vermehrt ausruhen, damit er wieder gesund wird.

