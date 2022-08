"Selbstliebe": Christina Aguilera hat Botschaft für die Fans

Christina Aguilera (41) hat eine wichtige Botschaft. Die Sängerin gehört seit Anfang der 2000er-Jahre zu den größten Stars weltweit. Spätestens seit "Dirrty" und ihrem Album "Stripped" legte sie das Brave-Mädchen-Image völlig ab und etablierte sich als Künstlerin in der Musikszene. Inzwischen macht sie auch Latin-Musik. Während ihrer Karriere machte Christina immer wieder deutlich, dass ihr auch Themen wie Selbstliebe wichtig sind. Jetzt hatte sie eine Message an ihre Fans.

Auf Instagram postete Christina einige Fotos in einem weißen Bikini von sich. Sie ist gerade im Urlaub in Spanien und genießt ihre freie Zeit offenbar in vollen Zügen. Zu einem Schnappschuss, auf dem sie in die Kamera guckt, schrieb sie: "Ich liebe mich für mich selbst" und ergänzte die Worte mit dem Hashtag "Selbstliebe". Damit will die "Hurt"-Interpretin wohl deutlich machen, dass sie im Reinen mit sich ist und sich pudelwohl in ihrem Körper fühlt. Damit ermutigt sie ihre Fans, ihr es gleichzutun.

In einem Instagram-Video teilte Christina weitere Eindrücke von ihrem Spanienurlaub. Es sei "eine religiöse Erfahrung", meinte sie dazu. Außerdem gab sie einen seltenen Einblick in ihr Privatleben: Sie zeigte, wie sie mit ihrem Partner Matthew Rutler (37) im Pool kuschelt. Seit 2010 ist sie mit dem Gitarristen zusammen. Vier Jahre später wurden sie Eltern eines Mädchens.

Anzeige

Instagram / xtina Christina Aguilera in Spanien, 2022

Anzeige

Instagram / xtina Matthew Rutler und Christina Aguilera

Anzeige

Getty Images Matthew Rutler und Christina Aguilera mit ihren Kindern Summer Rain Rutler und Max Bratman

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de