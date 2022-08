AYTO-Gina geht direkt ran: Calvin Kleinen bekommt Panik!

Will er etwa doch nichts Festes? Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans auf eine weitere Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love freuen – auch in Staffel zwei sind Beef, Drama und jede Menge Tränen vorprogrammiert. Neben Anna Iffländer sind auch Reality-TV-Sternchen wie Gina Alicia oder TV-Aufreißer Calvin Kleinen (30) mit am Start. Und genau diese beiden scheinen bereits in der ersten Folge miteinander anzubandeln. Dabei geht vor allem die Beauty ganz schön ran – allerdings fände Calvin einen Gang langsamer offenbar ganz gut!

Kurz nach seinem Einzug in die TV-Villa behauptet der Beau noch überzeugt: "Ich hätte mal wieder Bock auf eine Beziehung." Könnte er sich das mit Gina vorstellen? Abgeneigt ist Calvin diesbezüglich nicht – zwischen den beiden scheint die Chemie auf Anhieb zu stimmen. Doch das große Aber: Die Ex on the Beach-Bekanntheit geht direkt ran. Kuschelt mit dem aktuellen #CoupleChallenge-Sieger und möchte schon in der ersten Nacht das Bett mit ihm teilen. Für dessen Geschmack ist sie allerdings schon viel zu anhänglich. "Das ist mir zu viel mit Gina, obwohl ich sie geil finde. Und korrekt und alles", gesteht der 30-Jährige im Einzelinterview.

Auch am Tag danach weicht Gina nicht von der Seite des Reality-TV-Boys. Während Calvin Bock drauf zu haben scheint, auch die anderen Ladys besser kennenzulernen, will Gina ihn offenbar am liebsten ganz für sich. "Aber mache kein Faxen [...] mit anderen Frauen", erklärt sie dem Temptation Island V.I.P.-Star. Später im Einzelinterview äußert er dazu abermals seine Besorgnis: "Nicht, dass das schon zu viel ist, von ihrer Seite aus."

