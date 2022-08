Bald OnlyFans? Megan Fox rekelt sich mit Kourtney Kardashian

So heiß sind Megan Fox (36) und Kourtney Kardashian (43) zusammen. Die Schauspielerin schwebt zurzeit auf Wolke sieben: Sie und ihr Partner Machine Gun Kelly (32) haben sich im Januar dieses Jahres verlobt. Dabei haben die beiden Gebrauch von einem außergewöhnlichen Ritual gemacht: Sie tranken nach dem Antrag das Blut des jeweils anderen. Nun ist es allerdings zwischen Megan und einer anderen Dame ziemlich heiß geworden – ob MGK da eifersüchtig wird?

Die Transformers-Darstellerin teilte auf Instagram-einige heiße Bilder mit Kourtney. Auf einem knien die beiden auf dem Boden und schauen erotisch nach oben in die Kamera – nur in Unterwäsche bekleidet. Auf einem anderen sitzt die Keeping up with the Kardashians-Beauty auf dem Schoß von Megan, während beide frech die Zunge rausstrecken. Die 36-Jährige schreibt dazu: "Hinter den Kulissen meines Shootings für SKIMS zusammen mit Kourtney. Sollen wir einen OnlyFans-Account starten?"

Auch den Fans scheint zu gefallen, was sie sehen. "Das bringt Frauen dazu, ihre Sexualität infrage zu stellen", schreibt eine Followerin total begeistert. Ein anderer ergänzt: "Bei dem ersten Foto bekomme ich Schmetterlinge im Bauch!" Wer weiß, was auf die Fans bei dieser heißen Zweierkombination noch zu kommt.

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Instagram / meganfox Megan Fox und Kourtney Kardashian, August 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

