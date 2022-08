Nach Sohnemann Nelio: Plant Dagi Bee weiteren Nachwuchs?

Ist Baby Nummer zwei schon in Planung? Im Dezember 2021 hat sich der Lebensmittelpunkt von Dagi Bee (27) und Eugen Kazakov (28) verlagert: Rund um Weihnachten kam ihr erstes gemeinsames Kind, Sohnemann Nelio, zur Welt. Seitdem dreht sich der Alltag des Ehepaares um den kleinen Wonneproppen – daran lassen die Influencerin und der Musikproduzent ihre Fans auch regelmäßig teilhaben. Nun plauderte Dagi aus, wie es mit der weiteren Familienplanung aussieht!

In einer Fragerunde auf Instagram stellte ein Fan die Frage, ob schon ein weiteres Baby in Planung ist. Daraufhin fand Dagi klare Worte. "Aktuell nicht", antwortete sie und erklärte direkt, warum: "Ich möchte erst mal meine volle Aufmerksamkeit auf Neli fokussieren." In drei bis vier Jahren könne man aber noch mal darüber reden.

Und tatsächlich dürfte Nelio seine Eltern ordentlich auf Trab halten – Dagi und Eugen nehmen ihn nämlich fast überall mit hin. "Der Kleine muss nämlich meistens in meiner Nähe sein, da er noch gestillt werden muss", begründete die Beauty. Wenn sie doch mal Hilfe bräuchten, helfe ihre Familie ihnen aber auch mal.

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov und ihrem Sohn Nelio

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juli 2022

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de