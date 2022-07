Rafi Rachek verrät: Hat er noch Kontakt zu Ex Sam Dylan?

Bei Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (31) ist nach über zwei gemeinsamen Jahren alles aus und vorbei! Der einstige Bachelorette-Kandidat und der Prince Charming-Teilnehmer gaben im Juni nach zahlreichen Höhen und Tiefen endgültig ihre Trennung bekannt: Die beiden hätten sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Aber stehen Rafi und Sam eigentlich trotz der Trennung weiterhin in Kontakt? Der gebürtige Syrier sorgte jetzt für Klarheit...

In seiner Instagram-Story gewährte Rafi nun einen Einblick in die Zeit nach dem Liebes-Aus. "Wir haben Kontakt, wir sind ja im Guten auseinandergegangen", stellte der 32-Jährige klar. Außerdem ändere die Trennung nichts daran, dass die beiden sich mögen und in den vergangenen Jahren zusammen gewachsen sind. "Trotzdem hat man sich gegenseitig ins Herz geschlossen. Egal, was am Ende passiert ist", verdeutlichte er.

Nach der Trennung ist Rafi in eine neue Wohnung in Düsseldorf gezogen – ohne Sam. Dort lebt sich der Influencer gerade ein und gewöhnt sich an seinen Alltag als Single. "Momentan genieße ich die Zeit für mich, um einfach vieles zu reflektieren", berichtete er.

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Reality-TV-Star

Thomas Burg / ActionPress Sam Dylan in der Dschungelshow

Instagram / rafirachek Rafi Rachek, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat

