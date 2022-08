So hilft Coupleontour-Nessi ihrer Ina nach dem Schlaganfall!

Vor den Coupleontour-Mädels liegt eine harte Zeit. Erst vor gut zwei Wochen hatten die beiden YouTuberin ihren Fans einen Schock verpasst: Ina war wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert worden und lag dort sogar im Koma. Wenige Tage später brachte ihre Frau Vanessa ihre gemeinsame Tochter Olivia zur Welt. Inzwischen ist Ina wieder ansprechbar und muss sich von dem Schock erholen – ihre Liebste steht ihr dabei mit großer Unterstützung zur Seite.

In ihrer Instagram-Story gab Nessi ihren Followern am Montag ein Update. Die Brünette berichtete, ihren Hund und ihre eigene Bettwäsche mit in die Klinik gebracht zu haben, um Ina bei ihrer Genesung zu helfen: "Ich glaube, dass es für das Gehirn auch gut ist, diese ganzen Reize. Wir haben ihr auch ein iPad mitgebracht, damit sie Musik hören kann. Es ist natürlich alles sehr schwer zu bedienen für sie", erklärte sie. Ihre Frau müsse aktuell alles neu erlernen. Doch Aufgeben sei keine Option: "Ich möchte, dass sie kämpft und nicht aufgibt. Auch wenn es vielleicht gerade aussichtslos scheint."

Ihre Fans waren von Vanessa Einsatz gerührt – fragten sie jedoch auch, wie sie das Ganze durchstehe. Darauf hatte die Neu-Mama eine klare Antwort: "Woran ich mich festhalte? Dass es die Chance gibt, dass vielleicht alles gut wird und wir irgendwann wieder zusammen sind." Sie sei zudem sehr dankbar, dass Ina überhaupt am Leben sei: "Dass war vor 20 Tagen nicht selbstverständlich. Ich habe Livi versprochen, dass ich ihre Mama zurückhole und mir meine große Liebe. Und dafür werde ich alles geben."

Instagram / coupleontour Coupleontour im Juli 2022

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

