Verpasst Sam Dylan hier etwa Gerda Lewis einen Seitenhieb?

Schießt Sam Dylan (31) hier gegen Gerda Lewis (29)? Der einstige Prince Charming-Kandidat macht gerade eine schwierige Zeit durch: Denn die Trennung von seinem Ex-Partner Rafi Rachek (32) scheint der Beau noch nicht ganz verarbeitet zu haben. Jetzt blockierte Sam seinen Verflossenen sogar auf Social Media. Mit seiner guten Freundin Nana plauderte sich der Influencer nun seinen Frust von der Seele – und holte offenbar verbal gegen Gerda am Nachbartisch aus!

Auf Instagram teilte Sam nämlich eine Impression von dem Abend. Im Hintergrund ist Gerda zu sehen, die gemeinsam mit Asena Neuhoff wohl zufällig im selben Lokal sitzt. Die beiden Mädels sind in ihre Handys vertieft. "Danke, dass du immer da bist, egal, ob es mir gut oder wie heute mal nicht so gut geht", richtete sich der 31-Jährige zunächst an seine Begleitung. Dann fügte er hinzu: "Und das Schönste ist: Wir haben uns immer so viel zu erzählen, dass wir keine Handys brauchen."

Ob er damit die beiden Beautys am Nebentisch meint, ließ Sam ganz bewusst offen. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass es sich hier nicht nur um einen sentimentalen Moment handelt. "Wie es früher war, als man sich ohne Handys getroffen hat", lässt der ehemalige Kuppelshow-Kandidat seinen Post ausklingen.

Instagram / houseofdylan Sam Dylans Begleitung Nana mit Gerda Lewis und Asena Neuhoff im Hintergrund

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff und Gerda Lewis auf Ibiza, Mai 2021

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Sam Dylan beim Event-Screening des Kinofilms "Morbius" in Berlin

