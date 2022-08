Von Katie Price getrennt? Carl Woods macht eine klare Ansage

Carl Woods spricht Klartext! Im Juli 2020 machten er und Katie Price (44) ihre Verlobung öffentlich. Mit dem Reality-TV-Star ging das einstige Boxenluder sogar die achte Verlobung ein. Schon seit Wochen kursieren allerdings immer wieder Trennungsgerüchte um das Paar. Katie wurde sogar ohne ihren Verlobungsring gesichtet. Doch gehen die beiden tatsächlich getrennte Wege? Im Netz machte Carl nun eine klare Ansage!

In seiner Instagram-Story ließ der 33-Jährige eine regelrechte Tirade los und zeigte unter anderem Katie. "Schaut, hier ist sie. Ich bin immer noch in dem verdammten Haus. [...] Warum verpisst ihr euch nicht einfach alle?", wetterte Carl. Von den negativen Schlagzeilen über ihn hat der Brite offenbar die Nase voll. "Ich bin derjenige, der an vorderster Front steht, ich ertrage den Scheiß und ich bin derjenige, der ihr hilft, niemand sonst", stellte er klar.

Ihm zufolge kann Katie wohl auch froh sein, ihn zu haben. "Ich bin der beste Kerl, den sie je hatte. Und ich bin derjenige, der die Scheiße mitmacht, niemand sonst", betonte Carl. Dafür fühlt er sich in der Öffentlichkeit allerdings nicht genug gefeiert: "Niemand sieht hinter die Kulissen. Ich verdiene etwas Anerkennung und ich bekomme nichts!"

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods im Mai 2022

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods, britischer Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl Woods

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de