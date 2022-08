Aus Angst vor Meghans Vater: Journalist erwirkt Verfügung

Ist Thomas Markle (78) etwa gefährlich? Erst vor wenigen Tagen meldete sich der Vater von Herzogin Meghan (40) in der Öffentlichkeit zurück: Im vergangenen Mai hatte der US-Amerikaner einen Schlaganfall erlitten– obwohl er auf dem Weg der Besserung sei, könne Thomas seit dem Vorfall nicht sprechen. Jetzt folgte die nächste Schlagzeile: Der Journalist Jeff Rayner erwirkte gegen ihn eine einstweilige Verfügung!

In dem Enthüllungswerk "Revenge: Meghan, Harry and the War Between The Windsors" thematisiert der Investigativjournalist Tom Bower das Zerwürfnis zwischen den Sussexes und der königlichen Familie – aber auch der Konflikt zwischen Meghans Vater und Jeff Rayner spielte eine Rolle: "Ich will ihn zerstören. Wenn sie mir sagen, ich habe Krebs im Endstadium, dann werde ich ihn umbringen, weil ich nichts mehr zu verlieren habe", sagte Thomas in dem Buch über Rayner. Der Journalist zog laut TMZ daraufhin für sich seine Konsequenzen und erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen ihn: "Da er 78 Jahre alt ist, erwarte ich, dass er eine Pistole oder eine andere Waffe nutzen wird", hieß es unter anderem in den Gerichtsdokumenten.

Der Grund für den Konflikt der beiden Männer kommt nicht von ungefähr: Im vergangenen Jahr hatte der 78-Jährige Rayner verklagt! Thomas zufolge wollten er und der Journalist vor der Hochzeit von Meghan und Prinz Harry (37) 2018 Paparazzi-Fotos inszenieren, was in einem großen Skandal endete: "Ich bin von Rayner übers Ohr gehauen worden und ich werde [...] ihn übers Ohr hauen, bevor ich sterbe", soll er damals gedroht haben.

Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr.

MEGA Thomas Markle Sr. im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

