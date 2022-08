Brad Pitt schwärmt von den Tanzkünsten seiner Tochter Shiloh

Brad Pitt (58) ist mächtig stolz. Nach zwölf Jahren Beziehung haben der Schauspieler und seine Ex-Frau Angelina Jolie (47) sich vor sechs Jahren getrennt. Und obwohl die "The Tourist"-Darstellerin seit 2021 das alleinige Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder hat, soll der Bullet Train-Star ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinen Kids haben. In einem Interview schwärmte Brad nun ganz besonders von Töchterchen Shiloh (16).

Im Juni hatte die 16-Jährige in einem YouTube-Clip bewiesen, dass in ihr eine begabte Hip-Hop-Tänzerin steckt – das ist auch Papa Brad nicht entgangen. Im Gespräch mit ET Online erklärte der 58-Jährige, wie begeistert er von den Tanzkünsten des Teenagers sei. "Es treibt einem die Tränen in die Augen", sagte er über die Performance und Shilohs Liebe für den Sport. Außerdem scherzte er: "Ich weiß nicht, woher sie das hat. Ich habe zwei linke Füße." Was sie in der Zukunft aus ihrem Talent mache, überlasse er aber voll und ganz seiner Tochter: "Ich liebe es, wenn sie ihren eigenen Weg finden, Dinge finden, die sie interessieren und aufblühen", betonte Brad.

Zudem erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly Anfang Juni, dass beide Elternteile sehr stolz auf ihre Tochter seien und sie voll und ganz unterstützten. "Sie hätten kein Problem damit, wenn sie Profi werden wolle, aber sie drängen sie keineswegs dazu", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Angelina Jolie (m.) mit ihren Kindern Maddox, Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt

