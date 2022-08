Freunde sind sicher: Adele will dieses Jahr noch heiraten!

Könnte Adele (34) bald vor dem Traualtar stehen? Nicht nur mit ihrer Musik ist die Sängerin sehr erfolgreich – auch in Sachen Liebe läuft es für die "Easy on Me"-Interpretin ziemlich rund. Seit über einem Jahr ist die Britin mit dem Sportagenten Rich Paul (40) glücklich liiert. Bei den diesjährigen Brit Awards heizte sie die Gerüchteküche an, als sie mit einem verdächtig großen Ring auf dem Red Carpet erschienen war. Ihre Freunde sind jetzt überzeugt: Adele kommt bald unter die Haube!

Ein Insider berichtete nämlich gegenüber dem Heat-Magazin, dass die Sängerin ihren Freund noch diesen Sommer heiraten möchte: "Sie sind sehr offen damit umgegangen und sie hat ernsthaft angedeutet, dass sie auch bald ein Kind willkommen heißen wollen." Der Freund schließt demnach bei der Musikerin auch eine baldige Schwangerschaft nicht aus: "Sie haben Babynamen ausgesucht, ein Kinderzimmer in ihrem neuen Haus eingerichtet – seit ein paar Monaten laufen sie auf Hochtouren." Adele soll aber ihre genauen Zukunftspläne noch für sich behalten wollen.

Ende vergangenen Jahres sprach die Musikerin mit The Mirror über eine potenzielle Hochzeit: "Ich bin definitiv wieder offen für die Ehe." Die Sängerin war von 2018 bis 2021 mit Simon Konecki (48) liiert – im Interview offenbarte sie: "Das Gefühl, das ich hatte, als ich verheiratet war, war das sicherste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte, und leider hat es nicht funktioniert, aber ich vermisse es, verheiratet zu sein."

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele mit ihrem "Brit Award"

