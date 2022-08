Mit 89: Richard Lugner macht jetzt auch TikTok unsicher!

Richard Lugner (89) trifft immer noch den Zahn der Zeit! Der Bauunternehmer hält sich ja stets mit jungen Liebschaften fit, denen er dann mit Vergnügen tierische Kosenamen gibt: Zuletzt bandelte er mit Simone "Bienchen" Reiländer an. Die beiden verlobten sich sogar nach wenigen Monaten, doch heute ist längst alles wieder aus. Deshalb wendet er sich jetzt wohl neuen Hobbys zu: Richard dreht jetzt TikToks!

Unter dem Namen "Die Lugners" beziehungsweise "Lugners Tierchen" gibt er auf der Videoplattform private Einblicke in sein Leben und das seiner durchgehend weiblichen Gefolgschaft. So lässt sich der 89-Jährige zum Beispiel mit schick gekleideten und Schampus schlürfenden Frauen in der Limousine filmen – unter ihnen war auch Bambi, eine weitere seiner Verflossenen. Beim Clubbesuch packte Richard auf der Tanzfläche dann seine besten Tanzmoves aus und ließ sich auch nur allzu gerne von den Damen antanzen.

Die TikTok-Community ist auf jeden Fall belustigt vom Vorstoß des junggebliebenen Unternehmers in fremde Gefilde. "Richard ist der Beste. Ich feiere den Typen", schwärmte ein User zum Beispiel. Ein anderer hätte aber gerne auf den Account verzichtet: "Ich kann das alles doch nicht auch noch hier durchmachen."

TikTok / lugners_tierchen Richard Lugner, Juli 2022

Starpix / picturedesk.com / ActionPress Simone Reiländer und Richard Lugner bei der Premiere von "La Forza Del Destino"

TikTok / lugners_tierchen Richard Lugner im Club

