Mit Tochter Zoe: Lena Gercke teilt niedliche Urlaubsfotos

Niedliche Einblicke in Lena Gerckes (34) Familienurlaub! Das schöne Model ist derzeit in freudiger Erwartung. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) darf die Blondine schon bald ein weiteres Baby begrüßen – ihre Tochter Zoe wird erstmals eine große Schwester. Vor der Geburt genoss die Beauty mit ihren Liebsten nun noch einen entspannten Trip an die Ostsee – und ließ ihre Fans mit putzigen Fotos daran teilhaben!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die allererste Germany's next Topmodel-Siegerin zuletzt mehrere Bilder des Urlaubs. "Mein zweites Mal Ostsee. Das erste Mal mit gutem Wetter", schwärmte sie zu einer Aufnahme des Meers. Doch ein weiteres Bild dürfte ihre Follower noch mehr begeistert haben – denn Lena postete auch eine Aufnahme ihrer kleinen Zoe. Der blonde Lockenkopf schaut darauf begeistert zu einem Pferd hoch. "Sie ist im Himmel", freute sich ihre Mama.

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Lena auch ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen kann. Erst kürzlich präsentierte die 34-Jährige ihren runden Babybauch in einem engen Kleid – und der ließ vermuten, dass die gebürtige Marburgerin bereits einen großen Teil ihrer Schwangerschaft hinter sich hat.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Partner Dustin

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Tochter Zoe im Urlaub

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2022

