Nach Brad Pitt: Auch Rapper A$AP Rocky rockt einen Kilt!

Hat Brad Pitt (58) hier etwa einen Trend losgetreten? Der Schauspieler stellte kürzlich seinen neuen Film Bullet Train in Berlin vor. Auf dem roten Teppich tauchte der Megastar in einem wilden Outfit auf: Zu einem Sakko und einem Hemd in Altrosa kombinierte Brad einen farblich passenden Rock. Obwohl der Look nicht allen gefiel, findet sich jetzt ein Nachahmer: A$AP Rocky (33) zeigte sich ebenfalls im Kilt!

Fotografen lichteten den Rapper nun nämlich bei einem Videodreh im New Yorker Stadtteil SoHo ab. Mit Hoodie, Cap und Sonnenbrille machte A$AP den gewohnt lässigen Eindruck – doch untenrum sorgte er für eine Überraschung: Zu dem Givenchy-Pulli kombinierte der Musiker nämlich einen schwarzen Lederrock und farblich abgestimmte Clogs. Ein Outfit, in dem man den Partner von Rihanna (34) nicht alle Tage zu Gesicht bekommt.

Während sich A$AP bislang nicht zum Rock-Look äußerte, lieferte Brad unlängst eine Erklärung für sein Outfit – wenn auch eine eher irritierende. "Ich weiß es nicht! Wir werden alle sterben, also lasst es uns durcheinanderbringen", sagte er gegenüber Variety Fair bei der "Bullet Train"-Premiere in Los Angeles.

Getty Images Brad Pitt bei der Filmpremiere von "Bullet Train" in Berlin im Juli 2022

Splash News A$AP-Rocky bei einem Videodreh in New York

Getty Images Brad Pitt bei der Filmpremiere von "Bullet Train" in Los Angeles im August 2022

