So wild feierten die Geiss-Töchter ihre 18. Geburtstage!

Die Geissens haben es krachen lassen. Carmen (57) und Robert Geiss (58) sind stolze Eltern ihrer beiden Töchter Shania (18) und Davina (19). Zur Volljährigkeit hatte Davina im vergangenen Jahr ein schickes Auto bekommen. Auf eine große Party hatte sie jedoch verzichten müssen. Deswegen holte sie ihre Feier jetzt einfach gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester nach. So groß feierten sie am Wochenende Shanias 18. Geburtstag!

"Durch Corona konnte Davina leider keine große Party haben zum Achtzehnten. Also haben wir einfach Shanias Geburtstag zum Anlass genommen, auch Davinas 18. etwas nachzufeiern", erzählte Carmen gegenüber Bild. Außerdem seien sie und Robert auch selber zu der Party in Saint-Tropez dazugestoßen, wie die 57-Jährige verriet. Am Feiern habe das Shania aber nicht gehindert, plauderte die Unternehmerin aus: "Sie war mit ihrer Schwester so gegen halb fünf zu Hause. [...] Ich kann nur sagen, dass es schon wild zuging."

Dass Davina es gerne ein bisschen wilder mag, erklärte die Beauty auch in ihrem Podcast "Die Geissens". Dort erzählte sie nämlich, dass sie in der Schweiz in eine Radarkontrolle geraten sei und wegen 15 km/h zu viel 720 Euro blechen musste. Die Strafe nahm sie aber kaum ernst: "Welcher Mensch fährt nur 100? Ich definitiv nicht."

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss auf Ibiza 2022

RTLZWEI / Severin Schweiger Davina und Shania Geiss, Millionärstöchter

RTLZWEI / Niklas Niessner Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

