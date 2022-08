Nach chirurgischem Eingriff: Ayda Field hat ein blaues Auge

Ayda Field (43) muss nun wohl länger zur Sonnenbrille greifen! Die Ehefrau von Robbie Williams (48) musste sich gestern einem chirurgischen Eingriff unterziehen: Sie hatte ein Hagelkorn am Auge. Dabei handelt es sich um eine kleine Zyste am Augenlid, die durch eine verstopfte Drüse am Wimpernansatz verursacht werden kann. Das wurde ihr jetzt operativ entfernt: Im Netz nahm Ayda ihre Fans bei der Prozedur mit!

In ihrer Instagram-Story teilte sie zunächst ein Selfie von sich mit OP-Kittel und Haarhaube vor dem Eingriff. "Ich werde nicht lügen... Ich habe total Angst", gestand sie offen. Doch bei der kleinen OP ging dann eigentlich alles gut – bis darauf, dass die Schauspielerin jetzt ein blaues Auge hat! "Das war total ätzend! Ich denke, ich werde diese Sonnenbrille für eine Weile tragen", erklärte sie danach genervt zu einem Foto mit dem Accessoire. Dann zeigte Ayda auch wieso: Ihr Auge ist total angelaufen und dick. "Heute rocke ich ein richtiges Veilchen", nahm sie die Situation aber relativ gelassen.

Ihre Familie kann sie nach dem Eingriff auch sicher gut ablenken: In ihrer Story teilte Ayda fleißig Bilder vom Baden im Pool mit ihren Kindern und ein Foto ihres Ehemanns, der entspannt auf der Couch liegt. Immer wieder gibt sie solche privaten Einblicke in ihren Alltag und erfreut die Fans mit süßen Schnappschüssen.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field vor ihrem Eingriff, August 2022

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field Williams bei der Pariser Fashion Week

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field im August 2022

