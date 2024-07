Ist sie zu dünn? Fans sorgen sich um Ayda Fields Gesundheit

Anlässlich des amerikanischen Nationalfeiertages am vierten Juli teilt Ayda Field (45) eine Bilderreihe mit ihren Followern auf Instagram. Die Schnappschüsse zeigen unter anderem, wie sie im Bikini auf einem Boot sitzt und die Sonne genießt. "Auf Rot, Weiß und Blau und die ganze Freude dazwischen. Fröhlichen 4. Juli!", schreibt die Ehefrau von Robbie Williams (50) zu den sommerlichen Fotos. Was eigentlich ein erfreulicher Beitrag werden sollte, scheint bei so manchem Fan der Schauspielerin einen Schreck auszulösen. "Du siehst für mich sehr dünn aus. Tut mir leid, aber wenn meine Tochter so dünn wäre, würde ich mir Sorgen machen", kommentiert eine besorgte Nutzerin.

Dieser Meinung schließen sich zahlreiche Fans in der Kommentarspalte an. "Zu dünn", schreibt ein User und fügt seiner Aussage ein erschrockenes Emoji hinzu. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Irgendetwas stimmt da nicht. Riesiger Kopf und winziger Körper – auf fast jedem Foto." Doch nicht alle teilen diese heftige Ansicht in Bezug auf Aydas Körper. "Diese Kommentare sind frustrierend. Wir haben alle Videos von Ayda gesehen, in denen sie trainiert. Sie ist nicht zu dünn, sie ist einfach nur definiert und gesund", nimmt ein Nutzer die 45-Jährige in Schutz. "Alles Gute zum 4. Juli. Du bist wunderschön!", betont ein weiterer Follower.

Schon Anfang des Jahres versetzte Ayda ihre Fans in große Sorge. Gleich zweimal musste die vierfache Mutter in eine Klinik gebracht werden. Ayda teilte einige Aufnahmen von sich im Krankenhaus in ihrer Social-Media-Story. Diese zeigen die "Making It Legal"-Darstellerin unter anderem auf einer Liege, während an ihrem Körper mehrere Kabel befestigt sind. Welche Beschwerden sie genau hatte, verriet sie allerdings nicht.

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field im Juli 2024

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field im Krankenhaus, 2024

