Süßer Gast: Chris Brown holt seine Tochter auf die Bühne

Wie niedlich ist das denn? Erst im vergangenen April ist Chris Brown (33) zum dritten Mal Vater geworden. Mit der Kindsmutter Diamond Brown ist der Sänger allerdings nicht mehr zusammen. Auch mit Ammika Harris – der Mutter seines Sohnes Aeko – ist der Musiker längst kein Paar mehr. Aus seinem Liebesleben ist sonst momentan nicht viel bekannt. Der "Run It!"-Interpret soll aber eine gute Beziehung zu seiner ältesten Tochter Royalty (8) haben – jetzt holte Chris sie während eines Auftritts sogar auf die Bühne!

Der US-Sänger befindet sich gerade auf seiner "One Of Them Ones"-Tour und trat vor rund einer Woche in Boston auf, wie mehrere YouTube-Videos zeigen. Nachdem er seinen Song "Go Crazy" mit Young Thug (30) performt hatte, stieß seine Tochter Royalty auf der Bühne dazu. Ihr Papa holte sie gleich zu sich und bedankte sich mit seiner Tochter auf dem Arm bei seinen Fans für die Show. Man konnte sogar sehen, wie sich die Kleine an der Hand ihres Vaters vor der jubelnden Menge verbeugte. Auch wenn sie sich ein wenig schüchtern vor dem großen Publikum zeigte, wich sie dem R'n'B-Sänger nicht von der Seite.

Doch das war nicht das erste Mal, dass Royalty mit ihrem Vater Chris im Rampenlicht stand. So holte der "Ayo"-Interpret sie bereits 2019 am Ende seines Konzerts in Houston auf die Bühne. Auch dort half ihm seine damals 5-jährige Tochter, sich bei den Fans zu verabschieden und den Auftritt zu beenden.

Getty Images Chris Brown während eines Auftritts in Los Angeles 2019

Instagram / missroyaltybrown Royalty Brown, Rapper Chris Browns Tochter

Getty Images Chris Brown im April 2019

