Trotz Ehe und Kind: Vanessa und Roman Tamkan sind getrennt!

Vanessa (25) und Roman Tamkans Ehe ist gescheitert! Mit dieser Nachricht überrumpelte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt ihre Community auf Instagram: "Wie ihr wisst, ist es mir wichtig, mit euch wichtige Dinge aus meinem Leben zu teilen und offen mit euch umzugehen. Ich will es auch kurz und schmerzlos machen, auch wenn das Thema schmerzhaft ist: Wir haben uns getrennt." Das Model und sein Ex würden im Guten auseinandergehen und ihr gemeinsamer Sohn sei weiterhin ihre oberste Priorität. Vanessa und Romans Fans zeigen sich von dem Ganzen total schockiert – auch weil sich gerade sehr viele Influencer zu trennen scheinen...

