Zahara bald auf College: Angelina Jolie genießt letzte Tage

Angelina Jolie (47) muss nun loslassen. Die Schauspielerin und ihr Ex Brad Pitt (58) haben sechs gemeinsame Kinder: Die drei leiblichen Kids Shiloh (16), Knox (14) und Vivienne (14) sowie ihre adoptierten Sprösslinge Zahara (17), Maddox (20) und Pax (18). Doch Zahara wird das Nest bald verlassen und aufs College gehen, weshalb Mama Angelina die letzten Tage mit ihrer Tochter in vollen Zügen genießt.

Ende des Monats beginnt für die 17-Jährige ein neuer Lebensabschnitt. Sie wird auf das Spelman College gehen, das sich in Georgia befindet. Damit zieht sie auf die gegenüberliegende Seite des Landes, obwohl sie momentan bei ihrer Mutter in Los Angeles lebt. "Die Orientierungsphase beginnt in weniger als zwei Wochen, also genießt Angelina die letzten Tage, die Zahara noch zu Hause ist, bevor sie dieses neue Kapitel beginnt", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife und fügte hinzu: "Es wird Angelina schwerfallen, sie gehen zu lassen, denn sie sind so eng miteinander verbunden."

Auch wenn die "Eternals"-Darstellerin ihre älteste Tochter vermissen wird, ist sie trotzdem mächtig stolz auf sie. So postete die 47-Jährige auf Instagram ein Bild, das Zahara mit ihren neuen Kommilitoninnen zeigt. "Zahara mit ihren Spelman-Schwestern! Herzlichen Glückwunsch an alle neuen Studenten, die dieses Jahr anfangen. Ein ganz besonderer Ort und eine Ehre, ein Spelman-Girl als Familienmitglied zu haben", schrieb die Mama unter ihren Beitrag.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt

Getty Images Angelina Jolie und ihre Tochter Zahara bei der "Eternals"-Premiere in L.A. im Oktober 2021

Instagram / angelinajolie Zahara Marley Jolie Pitt, Tochter von Angelina Jolie

