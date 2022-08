Im neuen Femme5-Musikvideo: Alicia turtelt mit Ex Yasin!

Yasin Mohamed (31) und seine Ex Alicia Costa Pinhero können einfach nicht ohneeinander! Seit zwei Jahren ist die brünette Beauty Mitglied der Girlgroup Femme5. Erst vor wenigen Stunden veröffentlichte die Band einen neuen Song – und der hat für die Fans von Alicia und ihrem Ex einiges zu bieten: In dem neuen Femme5-Musikvideo sind Yasin und Alicia mächtig am Flirten!

Auf dem offiziellen Instagram-Account teaserte die Band mit einem kurzen Clip ihren neuen Song an – dabei lag der Fokus vor allem auf Alicia und ihrem Ex Yasin: Die hübsche Sängerin trug ein sexy Lederoberteil mit dazu passender Hose, während sie und Yasin eng tanzten und verführerische Blicke austauschten. Dürfen sich die Fans etwa auf ein Liebes-Comeback freuen?

"Es freut mich so sehr Alicia und Yasin zusammen zu sehen – zu süß!", hofften einige Fans auf ein Comeback ihrer Beziehung in den Kommentaren! So ließen die ehemaligen Temptation Island-Teilnehmer schon vor wenigen Tagen die Gerüchteküche heftig brodeln: Im Sommerurlaub auf Zypern schienen Yasin und Alicia sich eine zweite Chance geben zu wollen! Öffentlich äußerten sich die beiden zu dem Thema bis dato aber nicht.

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinhero, Dezember 2021

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

