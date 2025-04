Umzug: Alicia Costa Pinheiro vermisst Familie und Freunde

Alicia Costa Pinheiro wagte kürzlich einen Neuanfang. Die Reality-TV-Darstellerin packte ihre Sachen und zog nach Hamburg, um dort mit ihrem Freund Loracio zusammenzuleben. Der Abschied fiel ihr jedoch alles andere als leicht – immerhin bleiben ihre Wurzeln in München, wo ihre Familie und ihr Freundeskreis weiterhin leben. Im Gespräch mit Promiflash gibt die Temptation Island-Bekanntheit zu, dass ihr dieser Abstand ein wenig zu schaffen macht. "Na klar, [vermisse ich sie]! Aber ich muss auch sagen, dass ich sehr viel unterwegs bin und weiß, dass ich immer, soweit es mir möglich ist, einen Abstecher nach München machen werde. Allein schon wegen der ganzen Geburtstagsfeiern!", erzählt sie.

Auch wenn der Umzug eine große Veränderung für sie bedeutet, glaubt die Tänzerin nicht, dass sie Probleme haben wird, in Hamburg Anschluss zu finden. Ihre Vergangenheit hat sie gut darauf vorbereitet. "Da ich in meinem Leben schon so oft umgezogen bin, habe ich diese Erfahrung und weiß, wie man sich schnell vernetzen kann", erklärt Alicia. Darüber hinaus habe sie noch einen weiteren kleinen Vorteil. "Das Beste ist ja, dass ich hier bereits ein paar tolle Menschen habe, die auch zugezogen sind!", betont sie gegenüber Promiflash.

Ihre großen Neuigkeiten verkündete die Musikerin vor wenigen Wochen – und gab gleichzeitig bekannt, dass diese Entscheidung nicht von ungefähr kam: Sie zog für die Liebe nach Hamburg. Auf die Frage eines Instagram-Followers, ob sie mit Loracio zusammenziehe, antwortete Alicia: "Sí! Ziehen gemeinsam in eine neue Bude. Einfach der erste Mann, mit dem ich diesen Schritt gehe und zusammenziehe." Außerdem offenbarte sie, schon lange vorgehabt zu haben, in den Norden zu ziehen: "Ich wollte immer nach Berlin, aber habe den Absprung nie geschafft."

Instagram / alicia.isa.belle Alicia Costa Pinheiro im April 2025

Instagram / alicia.isa.belle Loracio und Alicia Costa Pinheiro im Dezember 2024

