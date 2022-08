Nach Liebesgerücht: Eric Sindermann beim Knutschen erwischt

Wird es nun etwa ernst zwischen Eric Sindermann (34) und Jennestina? Im November des vergangenen Jahres machte der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer seine Beziehung zu Katharina Hambuechen öffentlich. Doch diese scheint in die Brüche gegangen zu sein. Bereits vor wenigen Tagen plauderte ein Informant aus, dass der Reality-TV-Star mit der Bloggerin Jennestina angebandelt habe. Nun wurde Eric sogar knutschend mit der Brünetten gesichtet.

Wie ein Insider gegenüber Promiflash verriet, habe sich der Designer vor wenigen Tagen zusammen mit der Netz-Bekanntheit in einem Berliner Beachclub gezeigt. "Am Anfang hatte man das Gefühl, dass die beiden echt nur als Freunde in den Haubentaucher gekommen sind. Aber nach kurzer Zeit merkte man, wie vertraut sie zueinander wirkten", erzählte die Quelle. Eric und Jennestina hätten wie ein verliebtes Pärchen gewirkt: "Sie turtelten und hatten nur Augen füreinander und ein Kuss fiel auch."

Auch die Instagram-Storys der beiden deuten darauf hin, dass sie nicht nur Freunde sind. So teilte die Bloggerin erst vor wenigen Tagen ein Bild von sich und dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten mit den Worten: "Ich vermisse dich, mein Engel". Bereits seit eineinhalb Jahren sollen die beiden in Kontakt stehen.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann im 19. April

Instagram / jennestinamor Jennestina, Influencerin

Instagram / jennestinamor Jennestina und Eric Sindermann, Influencer

