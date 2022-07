Nach Trennungsgerücht: Ist das Eric Sindermanns neue Flamme?

Hat er eine neue Frau an seiner Seite? Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen haben ihre Beziehung im November des vergangenen Jahres öffentlich gemacht – doch inzwischen scheint es Ärger im Paradies zu geben. Nach den Dreharbeiten für Das Sommerhaus der Stars deuten einige Social-Media-Aktivitäten darauf hin, dass die beiden getrennte Wege gehen. Es scheint sogar, als hätte Dr. Sindsen sich schon anderweitig orientiert: Eric soll bereits eine neue Liaison haben.

Ein Insider verriet Promiflash jetzt pikante Details über den neuen Beziehungsstatus des Reality-TV-Stars. So soll Eric mit der Bloggerin Jennestina anbandeln. "Sie treffen sich nun seit knapp zwei Monaten nach Ende des Sommerhauses. Eric war danach sehr zerstört und niedergeschlagen und sie war in der Zeit für ihn da und hat ihn getröstet", plauderte die Quelle aus. Kennengelernt hätten sich die beiden Webstars aber bereits vor anderthalb Jahren auf Mallorca.

Inzwischen scheint es allerdings ernster zwischen Eric und der Beauty zu werden. "Sie haben eine sehr schöne Zeit und bauen auch gerade Gefühle füreinander auf", vermutete der Insider weiter. Hinzu kommt, dass sowohl der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat als auch Jennestina sich immer wieder in ihren Instagram-Storys markieren. So teilte die Influencerin gestern ein Bild der beiden und schrieb dazu: "Ich vermisse dich, mein Engel. Morgen haben wir uns endlich wieder."

AEDT / SplashNews.com Katharina Hambuechen und Eric Sindermann im Dezember 2021

Instagram / jennestinamor Jennestina, Influencerin

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Designer

