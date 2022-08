Neue Schnappschüsse: Iggy Azaleas Sohn Onyx verzaubert Fans!

Iggy Azalea (32) ist jetzt schon seit zwei Jahren stolze Mama von Söhnchen Onyx! Von dessen Vater Playboi Carti (25), den die "Fancy"-Rapperin 2018 während einer Tour kennenlernte, trennte sie sich im Oktober 2020 kurz nach der Geburt. Seitdem veröffentlicht der Star eher selten Fotos von seinem Sohn und wollte ihn nach einigen negativen Kommentaren unter älteren Posts sogar zunächst ganz aus der Öffentlichkeit raushalten. Jetzt teilte Iggy, die mit bürgerlichem Namen Amethyst Amelia Kelly heißt, endlich wieder neue Fotos von sich und ihrem Nachwuchs. Auf den Schnappschüssen stiehlt der Zweijährige seiner Mama mit seinem hübschen Lockenkopf absolut die Show!

"Ich und mein Bestie gehen überall zusammen hin! Niemals nicht mit mir!", lautet die Caption des Posts auf dem Instagram-Kanal der Künstlerin. Die zwei Fotos zeigen die junge Mama in einem orangefarbenen T-Shirt auf einem Make-up-Sessel, Söhnchen Onyx auf dem Schoß. Beide gucken in einen Spiegel und halten das Peace-Zeichen hoch, während Iggy frech die Zunge herausstreckt.

Die Fans lieben die neuen Schnappschüsse. "Gibt es ein stärkeres Duo? Unmöglich!", kommentierte ein Follower unter dem Post der Australierin. Ein anderer schrieb: "Du und Onyx bis zur Unendlichkeit und noch weiter!" Weitere Kommentare reichen von "Er ist so süß!" bis hin zu "Wir lieben dich!". Besonders der helle Lockenkopf des Zweijährigen verzaubert die Fans. "Seine goldenen Locken sind so niedlich!", schwärmte ein Follower in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea und ihr Sohn Onyx im August 2022

Anzeige

Getty Images Iggy Azalea, Rapperin

Anzeige

Wie gefallen euch die neuen Schnappschüsse von Iggy und ihrem Sohn? Richtig gut, er ist so süß! Nicht so gut. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de