Sexy Babybauch-Update: Romee Strijd posiert komplett nackt!

So schön schwanger ist Romee Strijd (27)! Das Supermodel schwebt gerade im absoluten Mamaglück: Gemeinsam mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen (31) erwartet sie nämlich Baby Nummer zwei. Und die Beauty scheint auch diese Schwangerschaft total zu genießen – regelmäßig veröffentlicht sie hübsche Aufnahmen mit ihrer wachsenden Kugel. Ihr neuestes Babybauch-Update ist nun besonders heiß geraten: Hier zeigt Romee sich nämlich splitterfasernackt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die 27-Jährige jetzt dieses ästhetische Foto: Romee nimmt nackt ein Spiegel-Selfie im Bad auf, während sie ihre Brustwarzen elegant mit einer Hand und ihren Intimbereich mit einem Bein verdeckt. Ansonsten bekommen die Fans hier aber einen sehr guten Blick auf ihren knackigen Po und ihren runden Babybauch. In der Bildunterschrift verrät die Laufstegschönheit, dass sie sich inzwischen in der 26. Schwangerschaftswoche befindet. An Laurens gerichtet betont sie noch: "Ich kann es kaum erwarten, dass wir bald eine vierköpfige Familie sind."

Aktuell ist die kleine Rasselbande aber noch zu dritt und genießt einen kleinen Babymoon auf Mallorca – also einen Entspannungsurlaub, bevor das Baby kommt. In den vergangenen Tagen zeigte Romee sich mit ihren Liebsten am Pool und am Strand. Auch ein paar Freunde scheinen dabei zu sein.

Instagram / romeestrijd Romee Strijd im Juli 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd und Laurens van Leeuwen im Juni 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd mit ihrer Tochter Mint van Leeuwen

