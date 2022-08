Warum der Schmollmund? Jessi Haller kontert Lipfiller-Kritik

Diesen Shitstorm kann Jessica Haller (32) nicht unkommentiert lassen! Die ehemalige Bachelorette ist heute eine erfolgreiche Influencerin: Ihre Reichweite auf Instagram beläuft sich auf stolze 919.000 Follower – mit denen sie viele Aspekte ihres Lebens mit Ehemann Johannes Haller (34) und Töchterchen Hailey-Su (1) teilt. Wie viele Stars wird auch die Mama im Netz mit Hate konfrontiert. Doch die fiesen Kommentare wegen ihres jüngsten Beauty-Eingriffs kann Jessi nicht auf sich sitzen lassen...

Ihren Abonnenten ist aufgefallen, dass die Lippen der 32-Jährigen seit Neustem sehr viel voller wirken – und haben ihr das auch auf uncharmante Weise mitgeteilt: "Viele haben geschrieben: 'Hey Jessi, du hast doch was mit deinen Lippen gemacht! Du sahst vorher viel schöner aus, viel natürlicher, das steht dir gar nicht, du bist voll entstellt!'", ärgert sich Jessica in ihrer Instagram-Story. Das habe sie sehr verletzt, da das Thema sehr sensibel für sie sei. Dann gibt sie tatsächlich zu: "Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ein großes Problem mit meiner schiefen Lippe hatte – und ich habe versucht, es zu korrigieren, um mich besser damit zu fühlen. Ich habe damit sehr zu kämpfen gehabt."

Doch so ganz happy scheint auch Jessi selbst nicht mit dem Ergebnis zu sein! Die Beauty offenbart weiter: "Jetzt gerade bin ich mit der Situation nicht zu 100 Prozent zufrieden. [...] Ich wollte nie dickere Lippen, ich wollte es korrigieren – und das ist das Ergebnis. Ich habe jetzt natürlich eine voluminösere Oberlippe, was ich nie wollte, aber ich finde es trotzdem okay." Am Ende appelliert sie an ihre Fans: "Ich muss damit leben und glücklich sein, [...] also akzeptiert es bitte. Man muss nicht immer alles schön finden. Trotzdem muss man nicht jedem seine Meinung unter die Nase reiben."

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit Lipfillern

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Haller, Netzstar

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller in Mexiko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de