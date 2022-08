Bauchfrei: So lässig ist Gigi Hadid in New York unterwegs!

Gigi Hadid (27) ist in der Modewelt mittlerweile in aller Munde: Nicht nur ist sie eines der gefragtesten Models der Welt, auch neben dem Laufsteg präsentiert sie sich immer in den stylishsten Outfits. Die Ex-Freundin von Zayn Malik (29) und Mutter der einjährigen Khai wird für ihre coolen Looks gefeiert. Auch auf den neuesten Schnappschüssen beweist sie ihren Sinn für Stil!

Paparazzi fotografierten das Supermodel diese Woche in einem lässigen Outfit auf dem Nachhauseweg von einem Abendessen. Die Schönheit spazierte in zerrissener Baggy Jeans und einem bauchfreien, buntgemusterten Strickoberteil durch New York. Dazu kombinierte sie schwarze Converse-Sneaker und eine kleine cremefarbene Clutch. Bei den Accessoires setzte sie auf eine runde Sonnenbrille und eine silberne Statement-Halskette. Unter einem braunen Bucket Hat trug sie die langen, aktuell platinblonden Haare offen.

Erst kürzlich überraschte die Beauty ihre Fans mit einem schwarzen Vokuhila, den sie für eine Fashionshow trug. "Alles für Marc Jacobs!", witzelte sie unter ihrem Instagram-Post. Zur Erleichterung der meisten Follower zeigte sie sich anschließend wieder mit ihrer langen blonden Mähne.

Action press / Robert O'Neil Gigi Hadid im August 2022 in New York

Getty Images Gigi Hadid, Model

Instagram / gigihadid Gigi Hadid bei der Marc Jacobs Fashionshow im Juni 2022

