Cool oder zu viel? Kylie Jenner trägt kompletten Jeans-Look!

Kylie Jenner (24) erweckt die 2.000er wieder zum Leben! Die Reality-TV-Darstellerin gehört bereits seit Jahren zu den Trendsettern in Sachen Beauty und Style. Mehr als 360 Millionen Menschen folgen der Unternehmerin im Netz und lassen sich von ihren Looks inspirieren. Dabei achtet die zweifache Mama auch immer darauf, was aktuell in Mode ist – aber landet sie mit ihrem neuesten Look auch einen Volltreffer oder tritt sie ins Fashion-Fettnäpfchen?

Gemeinsam mit Tochter Stormi Webster (4) war die 24-Jährige zuletzt in London unterwegs. In der Metropole führte sie auch einen gewagten Look aus: Fotografen lichteten Kylie in einem All-over-Jeans-Look ab, bestehend aus einem Denim-Kleid, das vollkommen überseht war mit funkelnden Anhängern und Jeans-Stiefeln. Das Outfit rundete sie mit einem Choker und einer schwarzen Sonnenbrille ab.

Wie der Look wohl bei Kylies Fans ankam? Im Netz waren ihre Follower total begeistert von der Denim-Offensive. Einigen fiel jedoch auch die Ähnlichkeit zu Britney Spears (40) und Justin Timberlakes (41) American Music Awards-Auftritt auf – 2001 trug das damalige Pärchen ebenfalls Jeans.

Anzeige

MEGA Kylie Jenner in London

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake bei den AMAs 2001

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de